5 tipi di rottura delle amicizie tra bambini

(Di martedì 30 marzo 2021) Tutti amano l’idea di avere un “migliore amico per sempre”, ma spesso le cose non vanno in questo modo. Una meta-analisi di Diana Meter e Noel Card (2016) ha esaminato 57 studi sutra i 6 ei 17 anni e ha concluso che solo circa la metàtraè rimasta stabile