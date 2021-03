Uscire dalla regione no, andare in vacanza all’estero sì: la falla sugli spostamenti già a Pasqua. E nel resto d’Europa non va meglio (Di lunedì 29 marzo 2021) Città in zona rossa, ristoranti e pub chiusi la sera? Poco male, basta prendere un aereo per Madrid o per Maiorca, o prenotare una crociera e il problema è risolto. È la grande falla italiana, e non solo, dello stop agli spostamenti anti Covid: che sia zona rossa o arancione, chi deve andare all’estero per turismo può farlo raggiungendo tranquillamente l’aeroporto più vicino. Il ministero dell’Interno lo permette ma la polemica dal mondo del turismo in ginocchio non può non scoppiare. Gli alberghi e l’intero sistema dell’ospitalità italiana sono fermi da mesi a causa del divieto di spostarsi da una regione all’altra e lo scenario certo non migliorerà considerate le nuove possibili restrizioni previste dal decreto di mercoledi prossimo. Con il periodo Pasquale alle porte, la domanda di ... Leggi su open.online (Di lunedì 29 marzo 2021) Città in zona rossa, ristoranti e pub chiusi la sera? Poco male, basta prendere un aereo per Madrid o per Maiorca, o prenotare una crociera e il problema è risolto. È la grandeitaliana, e non solo, dello stop aglianti Covid: che sia zona rossa o arancione, chi deveper turismo può farlo raggiungendo tranquillamente l’aeroporto più vicino. Il ministero dell’Interno lo permette ma la polemica dal mondo del turismo in ginocchio non può non scoppiare. Gli alberghi e l’intero sistema dell’ospitalità italiana sono fermi da mesi a causa del divieto di spostarsi da unaall’altra e lo scenario certo non migliorerà considerate le nuove possibili restrizioni previste dal decreto di mercoledi prossimo. Con il periodole alle porte, la domanda di ...

