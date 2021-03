Stellantis | preoccupazione nell’indotto Fca di Melfi Già 40 licenziamenti a causa dei tagli ai servizi esterni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 marzo 2021) Cresce lanell’area di, in Basilicata, dove ha sede lo stabilimento Fca in cui vengono prodotte la Jeep Renegade e la 500 X. Da giorni si rincorrono voci su progetti di(il nuovo gruppo a controllo francese nato dall’unione tra Fca e Psa)per ridurre i costi e addirittura sopprimere una linea di assemblaggio. Nulla di confermato ma, secondo fonti interpellate da ilFattoquotidiano.it, con detabbastanza approfonditi da lasciar supporre che qualcosa in pentola stia davvero bollendo. Qualche elemento più concreto dovrebbe uscire dall’incontro tra azienda e sindacati fissato per il prossimo 15 aprile. Oggi anche il sindaco di Potenza Mario Guarente ha espresso i suoi timori in una nota. “Mi adopererò affinché in un territorio già gravemente provato dalla crisi che ha attraversato e sta ...