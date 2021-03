Ragazza di 21 anni segregata e abusata | un arresto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ragazza anni

Fanpage.it

Un uomo di 36, cittadino libico, è stato accoltellato a Grosseto mentre camminava in una strada del centro. E'... l'uomo rimasto ferito stava camminando in strada con unaquando si è ...... ma in risposta ottiene uno sguardo smarrito della donna: "No, non troviamo più nostra figlia", le dice la signora, denunciando la presunta scomparsa della figlia di 27. La madre di una: ...“Dov’è mia figlia?”, ragazza scompare all’aeroporto ma nessuno denuncia: mistero sul volo Ryanair ancora non si hanno notizie ...15:11:39 Ha denunciato e fatto arrestare il padre violento, che era arrivato a legarlo con il guinzaglio al cofano dell'auto, come fosse un animale. Una vicenda di maltrattamenti ripetuti nell'ambient ...