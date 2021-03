Molfetta | “Il taekwondo è servito molto a Ibra | vi spiego perché”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 29 marzo 2021) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’olimpionico di Londra 2012 Carlo, taekowondoka attualmente Team Manager della Nazionale Italiana di, ha parlato di Zlatanhimovic e di come questo tipo di lotta gli ha allungato la carriera., infatti, incontrò il gigante svedese ai tempi dell’Inter: “Ilti porta a lavorare su movimenti non naturali. Li puoi raggiungere solo tramite un corretto allungamento, che previene gli stiramenti. E da lì un calciatore esplora possibilità che prima non prendeva in considerazione, come quella di controllare il pallone a due metri d’altezza. Zlatan è un appassionato vero – ha detto Molfetto alla Gazzetta dello Sport -Se c’è un fattore mentale? Sì, assolutamente. Chiedetevi da dove venga il concetto che Zlatan ripete spesso, quello ...