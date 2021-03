"La mia fragile sorellina uccisa dalla droga e dal dolore per papà" (Di lunedì 29 marzo 2021) Stefano Vladovich Luca Urbani: "Maddalena era entrata in un brutto giro. Era così felice per la mia laurea" Maddalena Urbani uccisa da un'overdose di eroina. La stessa trovata in casa di Rajab Abdul Aziz, il siriano di 64 anni arrestato ieri dalla squadra mobile romana per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. «Mia sorella era quella della famiglia che aveva sofferto di più la scomparsa di papà» racconta a il Giornale Luca Urbani, 25 anni, sotto choc per la morte di Maddalena. «Aveva vissuto i primi anni di vita in Vietnam - racconta ancora - poi è tornata con noi qui a Castelplanio. Una ragazza difficile, ha patito molto per la mancanza di nostro padre. La sentivamo spesso, l'altro ieri, venerdì, ci siamo videochiamati. Le ho detto che mi sto per laureare, lei mi aveva promesso di venire e di essere ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 29 marzo 2021) Stefano Vladovich Luca Urbani: "Maddalena era entrata in un brutto giro. Era così felice per la mia laurea" Maddalena Urbanida un'overdose di eroina. La stessa trovata in casa di Rajab Abdul Aziz, il siriano di 64 anni arrestato ierisquadra mobile romana per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. «Mia sorella era quella della famiglia che aveva sofferto di più la scomparsa di» racconta a il Giornale Luca Urbani, 25 anni, sotto choc per la morte di Maddalena. «Aveva vissuto i primi anni di vita in Vietnam - racconta ancora - poi è tornata con noi qui a Castelplanio. Una ragazza difficile, ha patito molto per la mancanza di nostro padre. La sentivamo spesso, l'altro ieri, venerdì, ci siamo videochiamati. Le ho detto che mi sto per laureare, lei mi aveva promesso di venire e di essere ...

