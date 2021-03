La FIGC lancerà un’app per riportare i tifosi allo stadio (Di lunedì 29 marzo 2021) La FIGC si prepara a lanciare questa settimana un’app che dovrebbe fare da lasciapassare per l’Europeo a Roma, con lo scopo di mitigare negli stadi ogni rischio legato alla pandemia. Il nome dell’app, secondo quanto riportato da Repubblica, dovrebbe essere “Mitiga”. Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina conta di ottenere il via libera dal governo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 29 marzo 2021) Lasi prepara a lanciare questa settimanache dovrebbe fare da lasciapassare per l’Europeo a Roma, con lo scopo di mitigare negli stadi ogni rischio legato alla pandemia. Il nome dell’app, secondo quanto riportato da Repubblica, dovrebbe essere “Mitiga”. Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina conta di ottenere il via libera dal governo L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : La #FIGC lancerà un’app per riportare i tifosi allo stadio: ecco come funzionerà - sportli26181512 : #Governance #Notizie La FIGC lancerà un’app per riportare i tifosi allo stadio: La FIGC si prepara a lanciare quest… -