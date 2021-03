In Orgoglio e sentimento Benedetta Cosmi racconta la frammentazione del presente (Di lunedì 29 marzo 2021) Nel romanzo Orgoglio e sentimento di Benedetta Cosmi, pubblicato da Armando editore, si fa un riferimento al premio Strega, parlando di un libro che “è in finale per la Cinquina. I temi di quest’anno ne annoverano tre di impegno civile“. Poteva essere un riferimento più che appropriato, visto che il libro stesso di Cosmi, giornalista e coordinatrice del Laboratorio Eurispes sul Capitale Umano, è stato nominato al premio di quest’anno anche se poi non scelto nella dozzina dei semifinalisti. L’andamento metalettario, però, continua al di là di questo: “Tutti i libri di Fabio Almanacco hanno in comune una caratteristica, un montaggio di scene che i lettori riconoscono, in un remix letterario, inedito“, scrive l’autrice parlando di uno scrittore di sua invenzione, il cui stile però ... Leggi su wired (Di lunedì 29 marzo 2021) Nel romanzodi, pubblicato da Armando editore, si fa un riferimento al premio Strega, parlando di un libro che “è in finale per la Cinquina. I temi di quest’anno ne annoverano tre di impegno civile“. Poteva essere un riferimento più che appropriato, visto che il libro stesso di, giornalista e coordinatrice del Laboratorio Eurispes sul Capitale Umano, è stato nominato al premio di quest’anno anche se poi non scelto nella dozzina dei semifinalisti. L’andamento metalettario, però, continua al di là di questo: “Tutti i libri di Fabio Almanacco hanno in comune una caratteristica, un montaggio di scene che i lettori riconoscono, in un remix letterario, inedito“, scrive l’autrice parlando di uno scrittore di sua invenzione, il cui stile però ...

In Orgoglio e sentimento Benedetta Cosmi racconta la frammentazione del presente
Il libro della giornalista Benedetta Cosmi ricostruisce una generazione, quella dei trentenni di oggi, sospesa non solo dal virus ma anche dalle contraddizioni anche violente delle nostra società.

