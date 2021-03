Giulia De Lellis, Tommaso Zorzi e Beatrice Valli insieme in TV (Di lunedì 29 marzo 2021) A pochi giorni dall’uscita del film “Genitori vs Influencer”, un nuovo progetto televisivo coinvolge Giulia De Lellis, Tommaso Zorzi e Beatrice Valli. Il debutto su Sky Cinema della pellicola “Genitori vs Influencer” è ormai alle porte! A Pasqua, infatti, vedremo Giulia De Lellis recitare al fianco di prestigiosi artisti italiani, come Fabio Volo e Nino Frassica, in un film che, a detta della critica, “si preannuncia già un grande successo”. Prima dell’anteprima televisiva, però, un nuovo progetto coinvolgerà Giulia De Lellis e altri due celebri personaggi: Tommaso Zorzi e Beatrice Valli. Stando a quanto riporta Giuseppe Porro, infatti, i tre ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 29 marzo 2021) A pochi giorni dall’uscita del film “Genitori vs Influencer”, un nuovo progetto televisivo coinvolgeDe. Il debutto su Sky Cinema della pellicola “Genitori vs Influencer” è ormai alle porte! A Pasqua, infatti, vedremoDerecitare al fianco di prestigiosi artisti italiani, come Fabio Volo e Nino Frassica, in un film che, a detta della critica, “si preannuncia già un grande successo”. Prima dell’anteprima televisiva, però, un nuovo progetto coinvolgeràDee altri due celebri personaggi:. Stando a quanto riporta Giuseppe Porro, infatti, i tre ...

EroGandhi_fede : Praticamente domani registrano il MCS le persone che hanno più haters,Tommaso Zorzi e Giulia De Lellis,mamma deve e… - MaryZorzopatica : Nella prossima del “Maurizio Costanzo Show”, mercoledì in seconda serata, su Canale 5: pare che porterà sul suo pal… - Bibi_bi23 : @g_l_s_1 Prego, comunque chissà se altri influencer hanno anche sta piaga dei fan nostalgici o solo lui Chissà se a… - gossiposo : @GIADA00234541 Perché non è il tuo programma, credere che gli ascolti vanno bene solo perché ci sei tu è esagerato.… - Bibi_bi23 : Chissà se anche Giulia Valentina o Giulia de Lellis hanno anche loro le fan che ogni 2x3 ricordano i periodi in cui… -