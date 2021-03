Decreto sostegni | al via le domande | come fare

(Di lunedì 29 marzo 2021): il 30 marzo al via le. Le misure secondo la CGIA coprono dall’1,6% al 5% delle perdite dovute alle chiusure Da domani le aziende potranno presentare la domanda per l’assegnazione delle misure previste dal “”; il primo provvedimento di natura economica approvato dal Governo Draghi per fronteggiare la crisi pandemica: una misura, fa… L'articolo Corriere Nazionale.

Inoltre il Governo, per scongiurare la chiusura definitiva - che potrebbe tradursi in quasi duecento serrande abbassate per sempre nei nostri territori - deve prevedere nel prossimo...un giudizio tutto sommato positivo quello espresso dall'economista e docente della Innovation Academy Trentino, Andrea Ferretti , nella sua analisi sulvarato dal Governo Draghi. Ferretti in particolare traccia una linea tra gli aspetti positivi e quelli meno convincenti della misura che conta di indennizzare il sistema economico ...Dall'inizio della pandemia, su richiesta del precedente governo, il ricorso al maggior deficit (reso possibile dalla sospensione dei vincoli di bilancio europei) ha comportato nel totale stanziamenti ...La Giunta provinciale conferma l’intenzione di riservare una grande attenzione ai problemi delle categorie economiche: lo ha ribadito il presidente Maurizio Fugatti lunedì mattina Trento – In due inco ...