Covid, Sileri: “Avremo un’estate con un po’ di normalità” (Di lunedì 29 marzo 2021) "Dopo Pasqua le cose andranno meglio. Il Governo si è preso il rischio di riaprire la scuola, è un passo avanti. Andando avanti con le vaccinazioni prenderemo altri rischi, moderati, molto bassi, che vuol dire che si procederà con altre aperture". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 29 marzo 2021) "Dopo Pasqua le cose andranno meglio. Il Governo si è preso il rischio di riaprire la scuola, è un passo avanti. Andando avanti con le vaccinazioni prenderemo altri rischi, moderati, molto bassi, che vuol dire che si procederà con altre aperture". L'articolo .

