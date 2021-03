Barbara D’Urso, un grande divieto per gli ospiti: “Non potete dirlo” (Di lunedì 29 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Durante i programmi di Barbara D’Urso gli ospiti sono stati invitati a non parlare di alcune cose? Scopriamo la verità. Di recente si è accesa un’aspro dibattito tra Barbara D’Urso e Maria De Filippi, come mai? Ebbene, in seguito alla vicenda di Pietro Delle Piane, il quale, ospite a Live – Non è la D’Urso Leggi su youmovies (Di lunedì 29 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Durante i programmi diglisono stati invitati a non parlare di alcune cose? Scopriamo la verità. Di recente si è accesa un’aspro dibattito trae Maria De Filippi, come mai? Ebbene, in seguito alla vicenda di Pietro Delle Piane, il quale, ospite a Live – Non è la

Advertising

Pietro_Otto : Cosa ci si può aspettare da un popolo che guarda GF VIP, Barbara D’Urso , Uomini e Donne? E poi l’importante è che… - Sonia9423543609 : Smettetela BARBARA D’urso negativi... ti piace nemica Rosmello bastaaaa... mi preferisco SILVIAAAAAA T. ??… - infoitcultura : Barbara d’Urso chiude Live-Non è la d’Urso: “Ci sono e ci sarò sempre” - zazoomblog : Barbara D’Urso non annuncia la chiusura di LIVE Non è la D’Urso ma fa una promessa - #Barbara #D’Urso #annuncia… - MorinelliTony : RT @AnnaLeonardi1: Che poi la cosa più di sinistra fatta dal PD nel post Renzi è stata quella di difendere Barbara D'Urso. Per dire... #Fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Patrizia De Blanck non va dalla DUrso Profondamente offesa mi ha Gossip News