Sainz commenta | Al via ho fatto attenzione | forse pure troppa

(Di domenica 28 marzo 2021) Ottavo al via, ottavo alla fine dopo essersi ritrovato decimo successivamente al via. Carlosha portato a casa 4 punti nel suo primo fine settimana di gara in Ferrari , per un bilancio finale ...

Charles Leclerccosì ai microfoni di Sky il suo sesto posto il GP del Bahrain, prima gara del Mondiale 2021. Passo migliore ? 'Il passo - spiega il monegasco - è migliore del 2020, anche se ...Ottavo al via, ottavo alla fine dopo essersi ritrovato decimo successivamente al via. Carlosha portato a casa 4 punti nel suo primo fine settimana di gara in Ferrari , per un bilancio finale che tutto sommato verte sul positivo. Leclerc 6°: "Un passo avanti, ma c'è da lavorare" F1: ...Lo spagnolo della Rossa commenta con soddisfazione l'esito della prima gara stagionale ... Il primo giro è stata anche colpa mia, sono stato troppo calmo“, ha detto Carlos Sainz a Sky Sport F1. “Il ...Lo spagnolo ha detto che in partenza è stato volutamente molto attento ad evitare guai, con una calma forse eccessiva pensando al fatto che, senza le posizioni perse al via, forse avrebbe potuto racco ...