Raf Simons | le scarpe SS21 e la collezione A I 2021

(Di domenica 28 marzo 2021) Tante novità da Raf. Lo stilista belga è stato protagonista in passerella della nuovaAutunno-Inverno, e nel frattempo sono approdate sul mercato le calzature per la Primavera-Estate. Per quanto riguarda le, i nuovi modelli nascono dalla collaborazione con l’azienda di design Areté, e si tratta di proposte unisex che presentano

Advertising

LukaNeziri : Che voglia di Raf Simons. Sia di lui che dei vestiti - GQitalia : Volumi oversize, colori pop, mix tra sofisticatezza e punk #rafsimons - GQitalia : Volumi oversize, colori pop, mix tra sofisticatezza e punk #rafsimons - SabatinoAlberto : Ma ci pensate mai che un paese piccolo come il Belgio ci ha dato Martin Margiela, Dries Von Noten e Raf Simons? Dov… - giadacas___ : Tutto il lavoro recente di Raf Simons da Prada al suo brand omonimo mi sta piacendo moltissimo, mi sono ricreduta s… -

Ultime Notizie dalla rete : Raf Simons

Vogue Italia

#HouseOfGucci Fashion Pills: mercoledì e la sfilata di(Credits: Getty Images) Mercoledì è andato in scena in formato digitale lo show FW 21 di. Si tratta di una sfilata Co - ...... Roger Vivier scherza su un anno di presentazioni senza pubblico, Stella McCartney epensano al guardaroba post pandemia di Federica Salto R alph Lauren sceglie il grande cinema ...Raf Simons: sono disponibili le calzature SS21 per la P/E. Intanto è stata presentata la nuova collezione Autunno-Inverno 2021.Il «rientro» dello stilista simbolo dell’America è il segnale che New York vuole ricominciare: show interamente virtuale. A Londra presenta Stella McCartney, mentre a Parigi ecco Raf Simons e Kenzo ...