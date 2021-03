(Di domenica 28 marzo 2021) Tost al, tanto riposo e qualche drink.ha decisamente cambiato aspetto, il Dailymail racconta che cosa è successo al rocker che appare molto diverso dagli anni in cui si accompagnava a Kate Moss. Al The Sun commenta il suostile di vita: “Mi piace ilfrancese Comté, sul pane tostato. Amo dormire. Per anni e anni, restavo sveglio per cinque o sei giorni e poi dormivo per 24 ore. Al momento sono abbastanza pulito. Hodi prendere”. Ha aggiunto: “Mi piace sperimentare, fare cocktail con champagne, un po ’di rum, succo d’arancia, non mi accontento di un bel bicchiere d’acqua”. Il frontman dei Babyshambles e dei Libertines oggi ha 42 anni, ed è stato immortalato con qualche chilo in più, ...

HuffPostItalia : Pete Doherty e il suo nuovo 'look'. 'Dormo, amo i toast al formaggio. Ho smesso con eroina e ketamina' - arcticminnie : Dalla regia mi dicono che questo è Pete Doherty oggi. La notizia è che è ancora vivo!! Bravo Pete! - asireees : Devastata dalla visione di Pete Doherty con la tuta - _catalessia : Poche cose mi spaventano come il tracollo di Pete Doherty - ildins : Aspettate un attimo. A qualcuno è mai piaciuto Pete Doherty? Allora vale tutto dai -

Sun of Sound è strettamente legata a Sonic , una serie in cui Slimane ha creato ritratti in studio di musicisti come Lou Reed e Keith Richards, ma anche Jean - Luc Godard, Pete Doherty (a cui ha dedicato un libro nel 2007). Fino al 30 aprile, la galleria Almine Rech ospita nella sede cinese la mostra «Sun of sound». La prima del designer dopo 7 anni ...