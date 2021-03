Matteo Renzi zona "Rossa": in Bahrein per il Gp di Formula 1 (Di domenica 28 marzo 2021) With HRH Prince Salman ben Hamad Al Khalifa, Crown Prince and Prime Minister of Bahrain ?? and @MatteoRenzi at @BAH Int Circuit#BahrainGP#F1pic.twitter.com/qjZr0UVWPL— Jean Todt (@JeanTodt) March 28, 2021 Matteo Renzi è in Bahrein per assistere al Gp di Formula 1 che apre il Mondiale 2021. Il leader di Italia Viva è fotografato in compagnia del principe Salman ben Hamad Al Khalifa, primo ministro del Bahrein, e di Jean Todt, presidente della Federazione internazionale dell’automobile (Fia). E’ stato proprio Todt a pubblicare lo scatto su Twitter. Sono diversi i viaggi che recentemente Renzi ha fatto nell’area mediorientale. Il più discusso e contestato è stata la visita al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman in occasione della Davos del ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 marzo 2021) With HRH Prince Salman ben Hamad Al Khalifa, Crown Prince and Prime Minister of Bahrain ?? and @at @BAH Int Circuit#BahrainGP#F1pic.twitter.com/qjZr0UVWPL— Jean Todt (@JeanTodt) March 28, 2021è inper assistere al Gp di1 che apre il Mondiale 2021. Il leader di Italia Viva è fotografato in compagnia del principe Salman ben Hamad Al Khalifa, primo ministro del, e di Jean Todt, presidente della Federazione internazionale dell’automobile (Fia). E’ stato proprio Todt a pubblicare lo scatto su Twitter. Sono diversi i viaggi che recentementeha fatto nell’area mediorientale. Il più discusso e contestato è stata la visita al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman in occasione della Davos del ...

Advertising

Mov5Stelle : La questione dei rapporti tra Matteo Renzi e Bin Salman evidenzia ancora una volta la necessità di approvare in tem… - repubblica : ?? Formula Uno, Matteo Renzi tra i paddock del Gran Premio in Bahrain. Polemica social: 'Noi in zona rossa e lui a d… - HuffPostItalia : Matteo Renzi in Bahrein per il Gp di Formula 1 - FabioMontale : RT @HuffPostItalia: Matteo Renzi in Bahrein per il Gp di Formula 1 - sigeardo : RT @repubblica: ?? Formula Uno, Matteo Renzi tra i paddock del Gran Premio in Bahrain. Polemica social: 'Noi in zona rossa e lui a divertirs… -