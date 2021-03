LIVE Gand-Wevelgem 2021 in DIRETTA: 27 chilometri al traguardo, Trentin, Nizzolo e Colbrelli si giocano la vittoria con Van Aert e Bennett (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE POSITIVITA’ AL COVID: MANCHERA’ LA TREK-SEGAFREDO DI PEDERSEN 15.33 I primi mantengono 50? di vantaggio. 15.31 20 chilometri all’arrivo. 15.29 Scende a 50? il vantaggio dei primi. 15.27 23 chilometri all’arrivo. 15.25 Ricordiamo i nomi dei corridori in testa: Wout Van Aert, Sam Bennett, Sonny Colbrelli, Matteo Trentin, Stefan Kung, Nathan Van Hooydonck, Michael Matthews, Danny van Poppel e Giacomo Nizzolo. 15.22 Arriva a un minuto il vantaggio del gruppo con Van Aert, Trentin, Colbrelli e Nizzolo. 15.20 Nel gruppo inseguitore lavorano Ag2r e Ineos. 15.19 Bennett ora torna tirare. L’irlandese ne ha ancora. 15.17 ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPOSITIVITA’ AL COVID: MANCHERA’ LA TREK-SEGAFREDO DI PEDERSEN 15.33 I primi mantengono 50? di vantaggio. 15.31 20all’arrivo. 15.29 Scende a 50? il vantaggio dei primi. 15.27 23all’arrivo. 15.25 Ricordiamo i nomi dei corridori in testa: Wout Van, Sam, Sonny, Matteo, Stefan Kung, Nathan Van Hooydonck, Michael Matthews, Danny van Poppel e Giacomo. 15.22 Arriva a un minuto il vantaggio del gruppo con Van. 15.20 Nel gruppo inseguitore lavorano Ag2r e Ineos. 15.19ora torna tirare. L’irlandese ne ha ancora. 15.17 ...

infoitsport : LIVE Gand-Wevelgem 2021 in DIRETTA: il gruppo lascia spazio ai quattro battistrada - zazoomblog : LIVE Gand-Wevelgem 2021 in DIRETTA: vento laterale spettacolo in corsa. Davanti Colbrelli Trentin e Nizzolo -… - zazoomblog : LIVE Gand-Wevelgem 2021 in DIRETTA: si infiamma la corsa incendio nella zona del traguardo - #Gand-Wevelgem… - zazoomblog : LIVE Gand-Wevelgem 2021 in DIRETTA: assente la Trek-Segafredo di Pedersen e la Bora-Hansgrohe di Ackermann - #Gand… -