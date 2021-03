Drogba Jr | segna ed esulta come papà | ' Meravigliosamente Isaac!'

Advertising

"Ancora lui, straordinariamente, meravigliosamente Isaac!". Il figlio di Didier ha trovato il suo primo gol in Italia con la maglia della Folgore Caratese , che lo festeggia riecchieggiando la famosa telecronaca dedicata al grande campione ex ...... venendo accostato a Maradona, nel bene e nel male:contro il Getafe, in semifinale di Copa ... non succederà nulla fino ai rigori, se non l'espulsione ai supplementari di Didier. Ai rigori ...Il figlio ventenne di Didier si sblocca con un colpo di testa vincente e permette alla Folgore Caratese di sbancare il Comunale di Caronno Pertusella ...Figlio di Didier, Isaac Drogba ha deciso Caronnese-Folgore Caratese: entrato a una decina di minuti dalla fine, poco dopo ha lasciato il segno.