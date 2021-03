Decreto Draghi, zona rossa e arancione: regole (sino a Pasqua) per seconde case, bar, spostamenti e amici (Di domenica 28 marzo 2021) Decreto Draghi, le regole in zona rossa e arancione sino a Pasqua. Per le prossime settimane l'Italia vivrà in rosso o in arancione. Questa Pasqua sarà in rosso per tutti, per... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 28 marzo 2021), lein. Per le prossime settimane l'Italia vivrà in rosso o in. Questasarà in rosso per tutti, per...

Advertising

repubblica : Borghi: 'La Lega dovrebbe votare contro il decreto Draghi' - sole24ore : Un decreto #Covid per obbligare medici e infermieri a vaccinarsi. #Draghi: «Non va bene che operatori non vaccinati… - LegaSalvini : Aperture, Matteo Salvini e la mediazione con Mario Draghi: no alle chiusure indiscriminate, rumors sul nuovo decreto - NaderAndreaSaa1 : RT @sole24ore: Un decreto #Covid per obbligare medici e infermieri a vaccinarsi. #Draghi: «Non va bene che operatori non vaccinati siano a… - suckerfornickjs : Ho letto su La Stampa che Draghi, con il prossimo decreto, il alcune regioni vorrebbe ridurre l‘orario delle 18 vis… -