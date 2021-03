Bonaccini su Sputnik: nessuno lo compra senza l'ok di Ema. Gli infermieri no vax? Vanno spostati (Di domenica 28 marzo 2021) Il presidente dell'Emilia Romagna, alla vigilia del nuovo incontro con il premier, «stoppa» il presidente della Campania sull'acquisto del vaccino russo. «Scandaloso che chi deve tutelare la salute degli altri resti al proprio posto se non si vaccina» Leggi su corriere (Di domenica 28 marzo 2021) Il presidente dell'Emilia Romagna, alla vigilia del nuovo incontro con il premier, «stoppa» il presidente della Campania sull'acquisto del vaccino russo. «Scandaloso che chi deve tutelare la salute degli altri resti al proprio posto se non si vaccina»

Advertising

Corriere : Bonaccini su Sputnik: «Nessuno lo compra senza l’ok di Ema. Gli infermieri no vax? Vanno spostati» - maumenz11 : RT @Corriere: Bonaccini su Sputnik: «Nessuno lo compra senza l’ok di Ema. Gli infermieri no vax? Vann... - ITAFranksy : RT @Corriere: Bonaccini su Sputnik: «Nessuno lo compra senza l’ok di Ema. Gli infermieri no vax? Vann... - Corriere : Bonaccini su Sputnik: «Nessuno lo compra senza l’ok di Ema. Gli infermieri no vax? Vann... - anteprima24 : ** #Sputnik, anche #Bonaccini 'frena' De Luca: 'Regioni non possono comprarlo da sole' ** -