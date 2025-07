Napoli Raffaele e Franco Poce trovati morti in casa | sono fratelli La scoperta ai Quartieri Spagnoli

Una tragica scoperta scuote i Quartieri Spagnoli di Napoli: Raffaele e Franco Poce, fratelli legati alla comunità locale, sono stati trovati senza vita nella loro casa. La scena, nel cuore pulsante della città, ha lasciato sgomenti amici e vicini. Le autorità sono già al lavoro per chiarire le cause di questa perdita improvvisa, mentre il quartiere si stringe intorno alla famiglia colpita da un dolore incolmabile.

Due uomini, due fratelli, sono stati trovati senza vita in un'abitazione dei Quartieri Spagnoli, a Napoli. Sul posto, in vico Santo Spirito, sono al lavoro gli investigatori della.

