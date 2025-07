Gli Usa non hanno amici o nemici ma solo interessi | anche l’Europa è indicata come potenziale rivale

Gli Stati Uniti, più che amici o nemici, sembrano muoversi secondo un calcolo di interessi strategici, anche nei confronti dell’Europa, ormai vista come una potenziale rivale. Nel libro "Il nero degli Stati Uniti" di William Blum, si svelano le dinamiche oscure della politica internazionale, rivelando come la guerra al terrorismo fosse pianificata ben prima del 2001. Un’analisi imprescindibile per comprendere le sfide del mondo contemporaneo.

di Gabri Sto leggendo Il libro nero degli Stati Uniti di William Blum (con aggiornamento di Nafeez Mosadedeq Ahmed) del 2003: 900 pagine di cui 200 di note relative a documenti, pubblicazioni, citazioni. Nell’ultimo capitolo ( Chi sarà il prossimo? ) si parla di stati nemici e di guerra al terrorismo pianificata prima del 22 settembre 2001. Gli stati nemici, incluso l’asse del male di G. Bush, sono testualmente “indicati come obbiettivi chiave delle politiche aggressive militari eo economiche americane già in un rapporto del settembre 2000”, antecedente al 11 settembre 2001. Questo rapporto PNAC ( Project for a New American Century ) era destinato a Dick Cheney, D. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gli Usa non hanno amici o nemici, ma solo interessi: anche l’Europa è indicata come potenziale rivale

