La sostenibilità ambientale è una priorità anche per le banche

loro impegno per un mondo più verde, Banca Ifis ha introdotto iniziative innovative e responsabili, dimostrando che anche il settore finanziario può guidare la svolta ecologica. Con progetti concreti e una visione lungimirante, l'istituto si impegna a favorire uno sviluppo sostenibile, credendo che il futuro del pianeta passi anche attraverso scelte bancarie consapevoli e strategiche. È il momento di abbracciare questa rivoluzione verde.

L’emergenza climatica non può più essere ignorata, dagli individui, dalla politica, dalle aziende. Tutti devono impegnarsi per dare il loro contributo all’ambiente, oggi e in futuro. Vale anche per gli istituti bancari, che possono mettere in campo progetti di sostenibilità ambientale in grado di avere un impatto concreto sul pianeta. È il caso di Banca Ifis, che ha fatto della sostenibilità una leva strategica di business. Su impulso del Presidente Ernesto Fürstenberg Fassio, la Banca ha avviato dal 2019 un percorso di trasformazione Esg del proprio modello. Il primo passo è coinciso con l’integrazione della sostenibilità nel piano industriale strategico D. 🔗 Leggi su Linkiesta.it