La regista statunitense Sofia Coppola ha partecipato all' inaugurazione del Cinéma Paradiso Louvre 2025 cinema all' aperto di Parigi

L’incantevole cornice del Louvre si trasforma in un suggestivo cinema all’aperto, grazie all’inaugurazione del Cinéma Paradiso Louvre 2025. Tra luci soffuse, bibite fresche e atmosfere da sogno, la celebre regista Sofia Coppola ha dato il suo tocco speciale a questa magica serata parigina, unendo arte, cultura e divertimento sotto le stelle. Un’esperienza imperdibile per gli amanti del grande schermo e dell’estate parigina, che promette di diventare un appuntamento annuale da non perdere.

Parigi, 3 lug. (askanews) – Lucine d'atmosfera, bibite rinfrescanti, sdraio in piazza davanti al Louvre. Una bella occasione per unire cultura e divertimento, soprattutto in queste afose serate di inizio luglio, particolarmente calde in Francia come nel resto d'Europa. La regista statunitense Sofia Coppola ha partecipato all'inaugurazione del Cinéma Paradiso Louvre 2025, cinema all'aperto proprio davanti alla piramide trasparente del museo, una delle location più tipiche della capitale francese.

