Lavori all’e-Brt riaperta via della Grumellina Il caldo cambia i piani dei cantieri

Nel cuore di Bergamo, i lavori per l’e-BRT avanzano a ritmo sostenuto, nonostante il caldo e le sfide climatiche. La riapertura di via della Grumellina segna un passo importante nel progetto che, già al 45% di completamento, promette di rivoluzionare la mobilità locale. Con il 70% delle lavorazioni in fase avanzata, il futuro del trasporto pubblico nella zona si fa sempre più vicino: scopriamo insieme come cambierà la città.

Bergamo. Continuano i lavori di cantierizzazione per la realizzazione del progetto dell’ e-Brt, il bus elettrico a corsia preferenziale che collegherà la stazione di Bergamo con Lallio, Dalmine, Osio Sopra, Osio Sotto e Verdellino. Questa mattina, giovedì 3 luglio, è stata riaperta via della Grumellina. Ad un anno dall’avvio dei lavori, lo stato di avanzamento complessivo dei lavori ha raggiunto il 45% delle lavorazioni totali. Al 70% l’intubamento della Roggia Colleonesca, il cui rifacimento rappresenta un intervento cruciale per i tempi complessivi dell’opera: posati ad oggi circa 3.200 metri lineari di manufatti prefabbricati su un totale di 4. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Lavori all’e-Brt, riaperta via della Grumellina. Il caldo cambia i piani dei cantieri

