L' indagine sugli algoritmi per le rotte di Sicilia e Sardegna | confronto tra Antitrust e Commissione Ue sul caro voli

L’indagine sugli algoritmi delle rotte aeree in Sicilia e Sardegna sta accendendo i riflettori su un tema cruciale: la trasparenza dei prezzi nel trasporto passeggeri. Con il confronto tra Antitrust e Commissione UE, si cerca di fare chiarezza sul caro voli e garantire diritti più certi ai viaggiatori. La partita si gioca ora: scopriamo insieme cosa si cela dietro i prezzi e quali sono le implicazioni per i consumatori.

Serve «maggiore trasparenza sugli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo passeggeri per le rotte da e per Sicilia e Sardegna» e «per questo, anche a seguito delle osservazioni ricevute dalle compagnie aeree dopo la pubblicazione del Rapporto Preliminare, l’Antitrust ha avviato un confronto con la Commissione europea ». E’ quanto si legge in una nota dell’Autorità che ha avviato sul tema. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'indagine sugli algoritmi per le rotte di Sicilia e Sardegna: confronto tra Antitrust e Commissione Ue sul caro voli

In questa notizia si parla di: sugli - algoritmi - rotte - sicilia

Caro voli in Sicilia, Antitrust: “Serve più trasparenza sugli algoritmi”; Trasparenza e comparabilità dei prezzi, Antitrust avvia confronto con l’Europa sul caro voli; Caro voli, Antitrust avvia confronto con la Commissione Ue.

L'indagine sugli algoritmi per le rotte di Sicilia e Sardegna: confronto tra Antitrust e Commissione Ue sul caro voli - Serve «maggiore trasparenza sugli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo passeggeri per le rotte da e per Sicilia e Sardegna» e «per questo, anche a ... msn.com scrive

Caro voli in Sicilia, Antitrust avvia confronto con l'Unione Europea - Serve "maggiore trasparenza", "sugli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo passeggeri per le rotte da e per Sicilia e Sardegna e "per questo, anche a seguito delle osservazioni ricevute dalle ... Come scrive rainews.it