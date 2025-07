Endometriosi allo studio un lab-on-a-chip | test non invasivo per la diagnosi precoce

Endo2023 nasce dall’innovazione per rivoluzionare la diagnosi dell’endometriosi, una condizione ancora troppo spesso sottovalutata e diagnosticata in ritardo. Con un finanziamento di oltre 4,4 milioni di euro, il progetto punta a creare un test non invasivo, rapido ed economico, sfruttando tecnologie all’avanguardia nel campo della biologia e dei lab-on-a-chip. Un passo importante verso una medicina più efficiente e accessibile per tutte le donne.

Nasce Endo2023, un progetto per favorire diagnosi più rapida, accessibile ed economica dell’ Endometriosi e lo sviluppo di un ‘lab-on-a-chip’ per la diagnostica non invasiva. Il progetto, finanziato con oltre 4,4 milioni di euro dal ministero dell’Università e della Ricerca (Mur), durerà cinque anni e punta a sviluppare un test per la diagnosi precoce dell’Endometriosi sfruttando tecnologie di ultima generazione nel campo della biologia molecolare, delle scienze omiche e dell’analisi bioinformatica. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra l’ Università UniCamillus (Research Organization), Eurofins Genoma (Host Institution) e l’ Università di Torino, con Chiara Benedetto, Emerita di Ginecologia e Ostetricia, nel ruolo di Principal Investigator. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: chip - test - diagnosi - precoce

