claciomercato inter dumfries potrebbe salutare

Il mercato estivo dell’Inter si infiamma: Denzel Dumfries, protagonista di brillanti prestazioni, potrebbe lasciare Milano grazie a una clausola rescissoria da 25 milioni valida solo per club stranieri. Con il Barcellona in agguato, l’olandese si trova al centro di un intricato intreccio di opportunità e incognite. Resterà o partirà? Le prossime settimane riveleranno il destino di uno dei pilastri nerazzurri.

