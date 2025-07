Italia Femminile tegola Beccari a poche ore dall’esordio a Euro 2025 | convocata Bergamaschi

Un colpo duro per l’Italia femminile a poche ore dall’esordio a Euro 2025: Chiara Beccari, stella della Juventus e protagonista del Mondiale 2023, sarà costretta a rinunciare a causa di un infortunio muscolare. La sua assenza rappresenta una perdita significativa per la squadra di Andrea Soncin, che ora si trova a dover rivedere i piani in vista della sfida contro il Belgio. La partita di oggi promette emozioni e sfide imprevedibili, ma l’assenza di Beccari lascerà sicuramente il segno.

Un colpo basso arrivato nel momento peggiore. A poche ore dal debutto all'Europeo femminile 2025, fissato per oggi alle 18 contro il Belgio, l'Italia di Andrea Soncin perde una delle sue pedine più interessanti: Chiara Beccari non sarà della partita, né del torneo. L'attaccante della Juventus, che si era messa in luce già durante il Mondiale 2023 in Australia e Nuova Zelanda, è stata costretta al forfait per un infortunio muscolare alla coscia sinistra rimediato durante l'allenamento della vigilia. La notizia è stata ufficializzata dalla FIGC attraverso il proprio sito, gettando un'ombra sull'esordio azzurro.

