Allarme della Lega Sasso e Sardone | Fermare l’islamizzazione delle scuole No all’integrazione al contrario

L'Italia si trova di fronte a un acceso dibattito sulla tutela della propria identità culturale e educativa. La Lega, con l’eurodeputata Silvia Sardone e il deputato Rossano Sasso, alza il grido di allarme contro quella che definiscono una "deriva islamista" nelle scuole italiane. È un appello forte: fermare l’islamizzazione e opporsi a un’integrazione percepita come dannosa per i valori tradizionali del nostro Paese. La questione è complessa e richiede attenzione, analisi e un confronto aperto.

L'eurodeputata Silvia Sardone e il deputato Rossano Sasso, esponenti della Lega, sono preoccupato riguardo a quella che definiscono una "deriva islamista" nelle scuole. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: lega - sasso - sardone - scuole

Sasso (Lega): “Versetti del Corano a scolaresche, episodio grave. Pronta interrogazione al ministro Valditara” - Un episodio grave si è verificato a Sesto San Giovanni, dove un imam ha citato un versetto del Corano a scolaresche in visita, suscitando forti polemiche.

LIBERO: “CIVITAVECCHIA. AI BIMBI DELLA SCUOLA PRIMARIA SI CHIEDE L’ANGELO CON IL CORANO” Polemiche per un compito assegnato a scuola. Sardone e Sasso (Lega): “Una pericolosa deriva islamista”. Vai su Facebook

La #Lega presenta una risoluzione che intende chiedere al Governo di impegnarsi al fine di evitare il ripetersi di iniziative di alcune #scuole come gite in #moschea o lezioni di imam in classe. Non vogliamo nuovi episodi di "integrazione al contrario". Ci oppo Vai su X

Allarme della Lega, Sasso e Sardone: Fermare l'islamizzazione delle scuole. No all'integrazione al contrario; La Lega contro l'islamizzazione delle scuole. Sardone: Vietare il velo almeno per le bambine, è un sacco della spazzatura (di G. Ucciero); La Lega chiede il divieto di velo per le bimbe: «Basta islamizzazione nelle scuole».

La Lega contro l'islamizzazione delle scuole. Sardone: "Vietare il velo almeno per le bambine, è un sacco della spazzatura" - La risoluzione presentata è però più blanda degli intenti sbandierati e non è chiaro dal testo se si voglia vietare il velo islamico. Riporta huffingtonpost.it

La Lega chiede il divieto di velo per le bimbe: «Basta islamizzazione nelle scuole» - La Lega ha depositato una risoluzione che impegna il governo ad agire contro quella che definisce l’«islamizzazione» delle ... Scrive msn.com