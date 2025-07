Mare caldo nel Mediterraneo temperature record nel 2024 | il rapporto di Greenpeace Italia

Il 2024 si conferma un anno cruciale per il nostro Mediterraneo, con temperature record che preoccupano e segnano un allarme rosso per gli ecosistemi marini. Secondo il rapporto di Greenpeace Italia, le alte temperature e le ondate di calore stanno devastando le biodiversità, favorendo specie invasive e mettendo a rischio la salute dei nostri mari. È fondamentale agire subito per proteggere questo patrimonio prezioso e sostenere strategie di contrasto efficaci.

I nostri mari sono sempre più caldi e nel 2024 si è raggiunto il record di temperature sia a livello globale sia nel bacino del Mediterraneo. In aumento anche le ondate di calore, sia in superficie sia lungo la colonna d'acqua. Le gorgonie mostrano segni di mortalità, mentre si diffondono le specie termofile e aliene che prediligono acque sempre più calde.

Temperature in aumento nel Mediterraneo: +5 gradi - Negli ultimi giorni, in alcune aree del Mediterraneo, la temperatura dell'acqua ha superato i valori medi di ben 5 gradi, segnando un'ondata di caldo anomalo e senza precedenti.

