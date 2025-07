Migranti da inizio anno 30.269 sbarcati sulle nostre coste

Sono finora 30.269 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 26.202.

