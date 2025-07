Diogo Jota chi era il giocatore del Liverpool morto in un incidente

Il mondo del calcio è sconvolto dalla tragica scomparsa di Diogo Jota, talento del Liverpool e della nazionale portoghese, vittima di un incidente stradale in Spagna all'età di 28 anni. Viaggiava con il fratello, lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile tra tifosi e compagni di squadra. La sua breve ma brillante carriera resterà impressa come un esempio di passione, dedizione e talento. Un addio che lascia tutti senza parole, ma anche con il desiderio di ricordarlo sempre con affetto.

Lutto ne mondo del calcio per la morte di Diogo Jota. L'attaccante di Liverpool e Portogallo, 28 anni, è deceduto in un incidente stradale in Spagna, a Zamora, nella notte tra il 2 e il 3 luglio. Il calciatore viaggiava in auto con il fratello 26enne Andre: secondo le prime ricostruzioni, il veicolo

