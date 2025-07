Ambesi | Sinner parte da una gran base di partenza sull’erba ma l’ottavo potrà riservare insidie

Il primo turno di Wimbledon 2025 ha regalato emozioni contrastanti per gli appassionati italiani: trionfi femminili e qualche delusione maschile, tra cui la precoce eliminazione di Lorenzo Musetti. Un torneo ricco di sorprese che si inserisce in un quadro complesso e affascinante, dove ogni punto può nascondere insidie e opportunità . Scopri di più nel nuovo episodio di TennisMania, il vostro punto di riferimento per analisi e commenti approfonditi.

Il primo turno di Wimbledon 2025 si è concluso con un bilancio agrodolce per i colori azzurri, con un clamoroso en plein in campo femminile ma alcune grosse delusioni al maschile tra cui la sconfitta immediata di Lorenzo Musetti. Questo è stato solo uno dei tanti temi trattati nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti  Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. “ Il bilancio italiano in campo maschile è chiaramente in passivo e al di sotto delle attese. Comunque non si può sempre vincere, ma leggendo gli accoppiamenti ipotizzavamo 8 passaggi del turno ed io facevo fatica a mettere Darderi tra questi 8. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ambesi: “Sinner parte da una gran base di partenza sull’erba, ma l’ottavo potrĂ riservare insidie”

In questa notizia si parla di: ambesi - sinner - gran - base

Ambesi: “Musetti parte favorito con Medvedev, ma ha un tabellone duro. Sinner verso la rivincita con Cerundolo” - Massimiliano Ambesi, giornalista e analista di Eurosport, ha offerto la sua analisi sui temi attuali del tennis mondiale, focalizzandosi sul torneo di Roma al Foro Italico.

Alacaraz, Sinner, il tennis. E se lo dice Roger Federer... #Tennis #RolandGarros #Sinner #Alcaraz Vai su Facebook

Ambesi: “Sinner parte da una gran base di partenza sull’erba, ma l’ottavo potrà riservare insidie”; Jannik Sinner in vetta al ranking Elo: il distacco su Alcaraz, Berrettini sorprende a ridosso dei top10.

Ambesi sentenzia: "Sinner n.1 indiscusso. I numeri lo accostano ai Big Three, i detrattori hanno finito gli argomenti" - OA Sport - Ma non puoi valutare la stagione di Sinner in base ai confronti diretti contro lo spagnolo“. Riporta oasport.it

Internazionali:Sinner 'quarti gran risultato, tifosi mi aiutano' - Internazionali:Sinner 'quarti gran risultato, tifosi mi aiutano' L'azzurro: "Non c'è cosa più bella che giocare al Centrale" ROMA , 13 maggio 2025, 22:59 ... Scrive ansa.it