Saldi estivi 2025 in Campania da sabato 5 luglio

I saldi estivi 2025 in Campania stanno per partire, pronti a portare offerte imperdibili! Ma attenzione: la Federconsumatori invita a essere saggi, evitando acquisti impulsivi e inutili. Con un po' di strategia, potrete risparmiare e fare scelte intelligenti, massimizzando i vantaggi senza lasciarvi travolgere dalla frenesia del momento. Continua a leggere per scoprire i consigli essenziali e affrontare i saldi con fiducia e consapevolezza.

Sabato 5 luglio partono i saldi in Campania, la Federconsumatori avverte: "Evitate acquisti inutili e impulsivi, non lasciatevi travolgere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Saldi estivi: la data dell'inizio in Campania e l'appello di Confesercenti - I saldi rappresentano ancora un'opportunità vincente per rivitalizzare il commercio tradizionale? In Campania, l'atteso avvio è fissato per il 5 luglio, con Confesercenti Salerno pronta a stimolare il dibattito sulle sfide e le strategie per affrontare questa stagione imperdibile.

