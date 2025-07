Chi è e cosa farà George Moutafis il nuovo ceo di Fincantieri Usa

In un contesto globale in continua evoluzione, la nomina di George Moutafis come nuovo CEO di Fincantieri USA segna una svolta strategica per il gruppo italiano nel mercato statunitense. Con un background solido nella difesa e nella trasformazione industriale, Moutafis porta con sé una visione innovativa e un forte impulso per rafforzare la capacità navale americana. Questa scelta sottolinea l’impegno di Fincantieri nell’adattarsi alle nuove sfide della difesa globale e del settore marittimo.

In un momento segnato da una rinnovata attenzione strategica dell'amministrazione americana verso il rafforzamento della propria capacità navale, Fincantieri Marine Group (Fmg), ramo statunitense del gruppo italiano, ha annunciato la nomina di George A. Moutafis come nuovo amministratore delegato a partire dal primo luglio 2025. La scelta di un manager statunitense con un solido background nella difesa e nella trasformazione industriale internazionale riflette la volontà di consolidare la presenza americana del gruppo guidato da Pierroberto Folgiero, in linea con le esigenze operative e politiche del contesto attuale.

