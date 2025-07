Arriva il bagaglio a mano a pagamento anche sulle compagnie di bandiera | l’annuncio di Air France-Klm

Una novità che scuote il panorama aereo: anche Air France-KLM adotterà il bagaglio a mano a pagamento, un cambiamento che susciterà sicuramente discussioni tra i viaggiatori. La strategia dietro questa mossa? Ridurre i ritardi e aumentare i ricavi, con la speranza di rendere più efficiente il servizio. Partendo dalle rotte tra Parigi-Charles de Gaulle o Amsterdam e alcune destinazioni europee, questa scelta segna un nuovo capitolo nel settore dell’aviazione di bandiera.

Una novità destinata a far discutere: dopo le compagnie low cost, anche Air France-Klm sperimenta il bagaglio a mano a pagamento. Abbassare il numero dei ritardi e aumentare i ricavi: sono questi i punti al vaglio della compagnia di bandiera francese che dal prossimo 9 settembre lancerà questa nuova iniziativa. Per il momento, verranno prese in considerazione le rotte tra Parigi-Charles de Gaulle o Amsterdam e Helsinki, Tunisi, Atene, Vienna, Dublino, Stoccolma, Monaco di Baviera, Torino, Firenze e Praga. “Bisogna valutare se una riduzione del bagaglio a bordo possa contribuire positivamente a migliorare l’esperienza di viaggio”, è la prima giustificazione della compagnia franco-olandese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Arriva il bagaglio a mano a pagamento anche sulle compagnie di bandiera: l’annuncio di Air France-Klm

