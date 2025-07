Terribile incidente frontale a Brivio | due donne ferite una è incinta

Un terribile incidente frontale a Brivio scuote la comunità: due donne ferite, tra cui una in dolce attesa. La collisione, avvenuta questa mattina in via Dante Alighieri, vicino alla caserma dei carabinieri, ha coinvolto una giovane di 25 anni e una 30enne, entrambe provenienti da direzioni opposte. La dinamica sembra indicare un'invasione di corsia, ma le indagini sono ancora in corso. Restate aggiornati per scoprire come si svilupperanno le prossime ore.

Brivio (Lecco), 3 giugno 2025 – Schianto frontale a Brivio. Tra i feriti anche una donna incinta. L'incidente è successo nella mattinata di oggi, in via Dante Alighieri, vicino alla caserma dei carabinieri. Una giovane di 25 anni che aspetta un bambino e una 30enne si sono scontrate: erano al volante la prima di una Smart, la seconda di una VW Polo. Provenivano da direzione opposte e una delle due avrebbe invaso parte dell'altra corsia. Un impatto violento, ad alta velocità: la Smart dopo la carambola è stata scagliata su un marciapiede, su cui fortunatamente non stava passando nessuno; la Polo invece ha terminato la corsa contro un muro che delimita quel tratto di carreggiata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Terribile incidente frontale a Brivio: due donne ferite, una è incinta

In questa notizia si parla di: brivio - incidente - frontale - incinta

Terribile incidente frontale a Brivio: due donne ferite, una è incinta.

Terribile incidente frontale a Brivio: due donne ferite, una è incinta - L'incidente è successo nella mattinata di oggi, in via Dante Alighieri, vicino alla caserma dei carab ... Come scrive ilgiorno.it

Brivio, frontale sulla ex Statale 36: tre feriti. Chiusa la strada - Il Giorno - L'incidente è successo nel primo primo pomeriggio di oggi, mercoledì 8 gennaio. Si legge su ilgiorno.it