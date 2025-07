Dopo David la Juve vuole anche Osimhen | l’intreccio con Napoli e il nodo Vlahovic

Dopo aver puntato su David, la Juventus guarda anche a Osimhen e si prepara a ridefinire il proprio attacco, con un intreccio che coinvolge Napoli e il nodo Vlahovic. La strategia bianconera si fa sempre più chiara: rinforzare la rosa per tornare protagonista, con scelte decisive in vista del futuro. Ma al centro di tutto rimane il dilemma sul futuro del serbo, tra ambizioni e mercato. La Juventus è pronta a scrivere il prossimo capitolo.

Ecco Jonathan David, ma la Juventus non si ferma. Saranno domani le visite mediche del canadese che in Francia, con la maglia del Lille, ha fatto benissimo. Anzi, meglio di lui, nei 5 anni di permanenza in Ligue 1, c’è stato solo MbappĂ© (111 gol contro 87). Da qui i bianconeri ripartiranno per una rivoluzione in attacco che nei piani sarĂ importante. E che al centro pone il dilemma di Dusan Vlahovic, in scadenza nel 2026 ma in vetrina. Non è un separato in casa, il serbo. Ma di certo la sua situazione è quella che al momento blocca il mercato in entrata per un’altra punta, Victor Osimhen, che è in cima alla lista dei desideri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dopo David la Juve vuole anche Osimhen: l’intreccio con Napoli e il nodo Vlahovic

In questa notizia si parla di: david - vlahovic - juve - vuole

Calciomercato Juve, inizia la rivoluzione in attacco! Vlahovic via dopo il Mondiale per Club: da Kolo Muani a David passando per Hojlund e due giocatori della Serie A. Tutti i nomi per il futuro - Il calciomercato Juventus entra nella fase decisiva: via Dusan Vlahovic dopo il Mondiale per club, si pensa a un rivoluzionario reparto offensivo con nomi come Kolo Muani, David, Højlund e talenti di Serie A.

Lunedì si chiude x #David, poi a capofitto su #Osimhen prima si prova lo scambio con #Vlahovic se AdL non accetta la Juve è disposta a pagare cash. Ok totale del nigeriano che vuole solo la Juve. Vai su X

Calciomercato dĂ il benvenuto a @giannibalzarini, nuovo membro della squadra editorialisti Una voce autorevole e riconosciuta che ci aiuta a orientarci nelle mosse della Juventus, tra le paturnie di Vlahovic e l'arrivo imminente di Jonathan David Vai su Facebook

Juve, Vlahovic s'impunta: non parte e non rinnova. E rischia di finire fuori rosa; Corsport- David, è Juve, scontro Vlahovic; Juve, intrigo Vlahovic: rischio parametro zero. E David attende….

Vlahovic, il peso Juve: la risposta a David e i tanti no dell’agente - Non c’è mai stato un momento in cui la mancata uscita immediata di Dusan Vlahovic dalla Juventus abbia realmente rappresentato un problema all’acquisizione delle prestazioni sportive di Jonat ... Lo riporta tuttosport.com

Juventus, rebus Vlahovic: incontro tra Comolli e l’agente del serbo - La Juventus vuole evitare di arrivare allo scontro con Vlahovic, e per questo il dg Comolli proverà a ricucire con l'agente del serbo. msn.com scrive