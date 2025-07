Gaza colpita una scuola-rifugio per sfollati | almeno 12 morti

Un'ombra di tragedia si staglia sulla Striscia di Gaza, dove un attacco ha distrutto una scuola rifugio per sfollati, causando almeno 12 vittime tra cui bambini e famiglie innocenti. La devastazione di questo luogo di speranza sottolinea ancora una volta la drammatica realtà di un conflitto che continua a mietere vittime innocenti. La comunità globale guarda con timore, chiedendo urgentemente un intervento che possa fermare questa spirale di violenza e portare pace.

Gaza City, 3 lug. (askanews) -Nelle immagini, quello che resta di una scuola che ospita palestinesi sfollati a Gaza City, dopo che è stata colpita dalle forze israeliane. Secondo i soccorritori sono almeno 12 i morti nella scuola Mustafa Hafez, nel quartiere di Al-Rimal, 25 in tutto quelli degli ultimi attacchi. Israele ha intensificato le sue operazioni militari nella Striscia di Gaza, in attesa di una tregua di 60 giorni proposta dagli Usa su cui c'è stato uno spiraglio d'apertura da parte di Hamas; in molti hanno cercato rifugio negli edifici scolastici ma queste strutture sono state ripetutamente oggetto di attacchi israeliani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza, colpita una scuola-rifugio per sfollati: almeno 12 morti

