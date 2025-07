Cina-UE | si impegnano a sostenere multilateralismo rafforzare cooperazione

In un momento in cui il mondo ha più che mai bisogno di unità e collaborazione, il recente incontro tra il ministro cinese Wang Yi e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa a Bruxelles segna un passo importante verso un multilateralismo forte e condiviso. Entrambe le parti hanno ribadito il loro impegno a superare le divergenze e a rafforzare la cooperazione internazionale, dimostrando come il dialogo possa diventare il motore di un futuro più stabile e collaborativo per tutti. Promuovere la pace e la prosperità globale, infatti, resta una priorità fondamentale.

Il ministro cinese degli Esteri Wang Yi e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa si sono incontrati ieri a Bruxelles, impegnandosi a sostenere il multilateralismo e a rafforzare la cooperazione. Osservando che sia l'Unione Europea (UE) che la Cina sono sostenitori del multilateralismo, Costa ha affermato che l'UE e' desiderosa di lavorare con la Cina per sostenere il rispetto reciproco, trascendere le differenze, promuovere la comprensione e affrontare insieme le sfide globali. L'UE e' pronta a collaborare con la Cina per garantire il pieno successo del prossimo incontro dei leader di UE e Cina, ha dichiarato il presidente, aggiungendo che l'UE continuera' ad aderire fermamente alla politica di una sola Cina.

