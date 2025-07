Italia-Bulgaria D’Andrea | Possibilità integrazione filiere agroalimentare

Il sistema imprenditoriale italiano in Bulgaria si distingue per la sua vitalità e diversificazione, con oltre 6.000 aziende che contribuiscono a rafforzare i rapporti tra i due paesi. La collaborazione nel settore agroalimentare rappresenta un'opportunità strategica di crescita e innovazione, favorendo l'integrazione delle filiere e valorizzando le eccellenze italiane nel contesto bulgaro. Questa sinergia può aprire nuove prospettive di sviluppo, consolidando la presenza italiana nel cuore dell'Europa...

“Il sistema imprenditoriale italiano è tra i più rilevanti in Bulgaria in termini di presenza e attività. L’Italia è uno dei principali partner commerciali del Paese, sia per quanto riguarda lo scambio commerciale sia per gli investimenti diretti esteri. Si contano oltre 6.000 aziende italiane operanti in Bulgaria, attive in settori come tessile, abbigliamento, meccanica, costruzioni, logistica e agroalimentare. Il sistema imprenditoriale italiano in Bulgaria è apprezzato per la qualità dei prodotti, la flessibilità e la capacità di innovazione”. Così Andrea D’Andrea, Direttore Ufficio Ice Sofia, intervistato da Tribuna Economica. 🔗 Leggi su Lapresse.it