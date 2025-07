Il climatizzatore papale | l’idea freschissima per combattere l’afa

Il climatizzatore più antico? Potrebbe sembrare sorprendente, ma nel cuore di Roma, nel 1652, Papa Innocenzo X innovò l’estate con il suo “Lago di Piazza Navona”. Un vero e proprio climatizzatore vivente, pensato per offrire sollievo dal caldo ai romani. Questa storica soluzione, nata dalla voglia di comfort, resta un esempio affascinante di ingegno e creatività. Ma qual è stato il progetto originale di Papa Innocenzo X?

Sapevate che Piazza Navona a partire dal 1652 si trasformò nel periodo estivo in un climatizzatore vivente? Papa Innocenzo X inaugurò "Lago di Piazza Navona". Così i romani potevano trascorrere giorni di spensieratezza e relax, contrastando le alte temperature. Lago papale a Piazza Navona: quale fu il progetto di Papa Innocenzo X. Papa Innocenzo X soffriva il caldo e per refrigerarsi, e fare in modo che lo facessero anche gli abitanti di Roma, decise di trasformare Piazza Navona in un lago temporaneo. Il sabato e la domenica di agosto, le fontane centrali vennero modificate per far sì che l'acqua girasse liberamente e far sì che si formasse una forma concava per limitarla.