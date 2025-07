Castagno d’Andrea indagini per omicidio dopo il ritrovamento del corpo di una turista tedesca

Castagno d’Andrea, un angolo di paradiso nel cuore del Monte Falterona, si è improvvisamente trasformato in scena di un dramma. Il ritrovamento del corpo senza vita di una turista tedesca di 52 anni ha scosso la comunità locale, che ora aspetta risposte. La procura ha aperto un’indagine per omicidio, mentre le autorità cercano di svelare i misteri dietro questa tragica perdita. La scoperta e l’allarme dell’amica hanno portato l’intera regione a interrogarsi su quanto accaduto veramente...

SAN GODENZO – Una tranquilla località turistica immersa nel verde del Monte Falterona si è trasformata in teatro di un possibile crimine. Il corpo senza vita di una turista tedesca di 52 anni è stato rinvenuto lungo un sentiero nei pressi del paese, a circa 50 chilometri da Firenze. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio, mentre proseguono gli accertamenti per fare luce su quanto accaduto. La scoperta e l’allarme dell’amica. La donna era attesa da un’amica per una passeggiata mattutina, ma non si è mai presentata all’appuntamento. Dopo ripetuti tentativi di contatto andati a vuoto, l’amica si è messa sulle sue tracce, percorrendo il sentiero che avrebbero dovuto esplorare insieme. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: omicidio - corpo - turista - tedesca

