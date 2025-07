Morto Diogo Jota anche Cristiano Ronaldo tributa il suo compagno di nazionale nel Portogallo | Non ha senso ci mancherete tutti Le parole commosse dell’ex fuoriclasse della Juve

Il mondo del calcio piange la perdita di Diogo Jota, talento portoghese del Liverpool. Anche Cristiano Ronaldo, suo ex compagno di nazionale, ha voluto rendere omaggio con parole profonde e commoventi, testimoniando l’affetto e il rispetto che nutriva per lui. In momenti di grande dolore, le parole dei grandi ci ricordano quanto il calcio sia anche un’umanità condivisa. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti gli appassionati e colleghi.

Morto Diogo Jota, l'attaccante del Liverpool è stato omaggiato anche da Cristiano Ronaldo: il messaggio social dell'ex fuoriclasse della Juve è commovente. La morte di Diogo Jota ha lasciato tutti di stucco nel mondo del calcio, compreso Cristiano Ronaldo. L'ex fuoriclasse della Juve ha voluto omaggiare la memoria del compianto attaccante portoghese del Liverpool con un messaggio toccante pubblicato sui suoi social. PAROLE – « Non ha senso. Poco fa eravamo insieme in Nazionale, e ora ti sei sposato. Alla tua famiglia, a tua moglie e ai tuoi figli, invio le mie condoglianze e auguro tutta la forza del mondo.

