Golf i tornei della settimana

Preparati a vivere una settimana all'insegna del golf internazionale! Da Irlanda a Germania, passando per Spagna e Austria, quattro grandi tornei aprono le danze oggi, 3 luglio. Se sei appassionato di swing e momenti di pura adrenalina, non puoi perderti nessuna partita. Ecco l’elenco completo degli eventi in corso: resta sintonizzato per scoprire tutti i dettagli e seguire ogni emozione sul green.

Da oggi comincia la settimana che vedrĂ molti tornei di Golf al via: ecco un elenco completo per non perdersi alcuna emozione. Dall’Irlanda alla Germania, passando per Spagna e Austria, il grande Golf internazionale fa il giro d’Europa con ben quattro tornei che cominciano oggi, giovedì 3 luglio. Ecco l’elenco completo per non perdersi neanche un momento:. LET in Irlanda. Alessandra Fanali, Alessia Nobilio e Anna Zanusso saranno nel field del KPMG Women’s Irish Open, 14° evento stagionale del Ladies European Tour, che avrĂ quale teatro dal 3 al 6 luglio il percorso del Carton House, un resort di lusso a Maynooth in Irlanda. 🔗 Leggi su Sportface.it