Società edile non pagava il canone auto | la Provinciale blocca il mezzo

A Perugia, durante un normale controllo di routine, la Polizia Provinciale ha intercettato un uomo alla guida di un veicolo a noleggio non pagato da mesi dalla società edile societ224. Il mezzo è stato immediatamente sequestrato, evidenziando come il mancato pagamento dei canoni possa compromettere gravemente la regolarità delle attività e portare a conseguenze concrete. Un episodio che sottolinea l’importanza di rispettare le normative per evitare sanzioni e blocchi improvvisi.

Perugia, 3 luglio 2025 - – E’ stato fermato nel comune di Perugia, nell’ambito di normali controlli del territorio effettuati dalla Polizia Provinciale, un uomo alla guida di un veicolo a noleggio che non pagava il canone di affitto da mesi. La polizia provinciale ha provveduto al recupero del mezzo. L’uomo, fermato nel comune di Perugia, viaggiava alla guida di un veicolo noleggiato con contratto nel 2019 dalla società edile di cui era dipendente, senza sapere che la stessa società non pagava il canone da molti mesi. A causa del mancato versamento dei relativi canoni, nonostante i continui solleciti di pagamento, la società locataria, nel febbraio del 2025, aveva sporto denuncia contro la società edile noleggiatrice del veicolo, per appropriazione indebita del mezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Società edile non pagava il canone auto: la Provinciale blocca il mezzo

In questa notizia si parla di: pagava - canone - società - edile

