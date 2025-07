Bollette gonfiate le opposizioni dopo l’articolo del Fatto Quotidiano | Gravissimo governo spieghi

Le recenti rivelazioni del Fatto Quotidiano hanno scatenato un vivace acceso in Aula alla Camera, con M5s, Avs e Pd che chiedono urgentemente spiegazioni al ministro Pichetto Fratin. L’indagine Arera svela un possibile cartello tra produttori di energia, volto a gonfiare le bollette dei consumatori. È fondamentale fare chiarezza su questo gravissimo scandalo che mette a rischio la fiducia nel mercato energetico italiano.

M5s, Avs e Pd nell’Aula della Camera hanno chiesto “un informativa urgente del ministro Pichetto Fratin ” in seguito a quanto emerso di un articolo del Fatto Quotidiano sul mercato dell’energia. “Apprendiamo oggi dell’indagine Arera relativa agli anni 2023-24, da cui emergono fatti inquietanti: ci sarebbe stato un cartello di produttori di energia che avrebbe ridotto le forniture per far salire artificiosamente i prezzi, in un momento in cui il paese era sotto pressione. Da questa pratica sarebbero conseguiti aumenti in bollette per famiglie e imprese di 5 miliardi di euro”, ha detto per primo Enrico Cappelletti del M5s. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bollette gonfiate, le opposizioni dopo l’articolo del Fatto Quotidiano: “Gravissimo, governo spieghi”

