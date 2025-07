Xabi Alonso vede Valverde come Gerrard è il giocatore del Real che tira di più in porta El Paìs

Da quando Xabi Alonso guida il Real Madrid, Federico Valverde si è trasformato in un vero e proprio protagonista offensivo, avvicinandosi all’area avversaria e incrementando le sue conclusioni a rete. La sua crescita balistica, già evidente con gol di grande classe come quello contro Meret, lo ha consacrato come uno dei giocatori più pericolosi del club. Nei Mondiali per club, il suo contributo si sta ulteriormente consolidando, rendendolo un elemento chiave di questa squadra in grande ascesa.

Da quando Xabi Alonso è sulla panchina del Madrid, Federico Valverde sta giocando molto più vicino all'area avversaria e ha aumentato drasticamente i suoi tiri in porta, arrivando a tentarne quasi il doppio rispetto all'ultima stagione di Liga. In generale ha sempre avuto questa dote balistica molto spiccata (ricordiamo un bellissimo gol a Meret nella Champions 23-24 ndr). Nei Mondiali per club è già il secondo marcatore del Real Madrid con due gol in quattro partite e continua a dimostrarsi prezioso anche in fase difensiva, come ha detto il suo allenatore. Lo riporta El Paìs. Xabi Alonso ha paragonato Valverde al suo ex compagno Gerrard (Paìs).

