‘Telesina’ lavori sul viadotto ‘Pantano’ | senso unico alternato fino a domani

Si comunica che, fino a domani 4 luglio, il viadotto ‘Pantano’ sulla SS372 “Telesina” sarà interessato da lavori di sostituzione delle barriere incidentate, con senso unico alternato dalle 6:00 alle 15:00. Un piccolo inconveniente temporaneo per garantire la sicurezza di tutti, ma che consentirà di completare in breve le operazioni e ripristinare la normale viabilità. La vostra pazienza è fondamentale: grazie per la collaborazione!

Tempo di lettura: < 1 minuto Per l’ultimazione delle attività di sostituzione delle barriere incidentate, per le sole giornate di oggi 3 e domani 4 luglio (tra le ore 6.00 e le ore 15.00 circa) è attivo il senso unico alternato in corrispondenza del viadotto ‘Pantano’ della SS372 “Telesina”, situato tra i territori comunali di Paupisi e Ponte. Nella giornata di domani, in concomitanza con il completamento di tali lavorazioni, verrà quindi rimosso il new jersey installato in precedenza a protezione della sede stradale. Questa mattina, in particolare in concomitanza con l’installazione del cantiere, si sono registrate code in direzione di Benevento, gestite con il supporto del personale di Anas e della impresa esecutrice presente in loco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

